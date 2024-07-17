Osmanlı’nın kadim sanatı Edirnekari’ye ömür verdi

Cömert, o zamanki adıyla Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Dekoratif Resim Bölümü’nde 1973’te eğitim gördüğü sırada sanat tarihi hocasının, “Edirnekari nedir?” sorusunu yöneltmesi üzerine bu sanatı araştırmaya başladı. Birçok eseri inceleyip fotoğraflayan Cömert, ilerleyen yıllarda Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Duvar Süsleme Bölümü’nü kurup birçok öğrenci yetiştirdi.

Edirnekari konusunda yüksek lisans yapan Cömert, bu sanatla ilgili derlediği bilgileri gelecek nesillere aktarabilmek için 2004 yılında “Edirnekari” adlı kitap çıkardı.

Edirne’deki atölyesinde halen sanatını devam ettiren Cömert, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 13 yıl önce layık görüldüğü “somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı” ünvanını en iyi şekilde temsil etmek için ulusal ve uluslararası festival ve etkinliklere katılarak eğitim veriyor.

Bu sanatın unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Cömert, “Yarım yüzyıldır bu işi çok severek yapıyorum. Araştırma, uygulama aşaması ve akademisyen olarak bu işe başladım. Edirnekari bir ömür, bir servet benim için. Edirnekari’yi yaşatmak, yeni nesillere aktarmayı bana verilmiş bir görev olarak kabul ediyorum” dedi.