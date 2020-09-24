Osmanlı’nın ilk hutbesinin okunduğu mescidi arıyorlar

Bölgede ilk kez 1999'da, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunun 700'üncü yılında ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık öncülüğündeki ekibin yüzey araştırması olarak başlattığı çalışmalar, 2000'den itibaren Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Parman tarafından kazı niteliğiyle yürütüldü.

AÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan başkanlığında 2010-2014 yıllarında gerçekleştirilen çalışmalar bu yıl, Cumhurbaşkanlığı kararı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile AÜ iş birliğinde AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında yapılıyor. Kazı çalışmalarıyla eş zamanlı kaleye dair Osmanlı arşivlerini inceleyen Yılmazyaşar ve ekibi, Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalma bir belgede, Osmanlı kroniklerinde bahsi geçen kiliseden dönüştürülen ilk hutbenin okuduğu mescidin o yıllarda kalede harap durumda olduğunun belirtildiğini fark etti.

Bu sene kazıyı 20 Temmuz'da başlattıklarını belirten Yılmazyaşar, şöyle devam etti: "Alandaki temizlik çalışmalarının ardından yoğun olarak sarnıçta kazılar devam ediyor. Osmanlı kroniklerinde 1288'da kalenin fethedildiği yazılıyor. 1299'da da ilk hutbe Karacahisar Kalesi'nde okunuyor ve sikke basılarak Osmanlı Beyliği'nin bağımsızlığı ilan ediliyor. Osmanlı'nın kuruluş dönemine dair kaynaklarımız son derece az. Bu yüzden Osmanlı arkeolojisi son derece önemli. Türkiye'de kuruluş dönemi Osmanlı arkeolojisinin tek temsili Karacahisar Kalesi'dir."