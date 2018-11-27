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Osmanlı'nın 200 yıllık emanetiydi... Çok sayıda dükkan yandı!

Osmanlı’dan kalma Kerkük’te bulunan Tarihi Kayseri Çarşısı’nda gece saatlerinde yangın çıktı. Çoğunluğunu Türkmen esnafın oluşturduğu tarihi çarşıda kundaklama sonucu çıktığı tahmin edilen yangında büyük hasar meydana geldi.

27 Kasım 2018 Salı 06:20
Osmanlı'nın 200 yıllık emanetiydi... Çok sayıda dükkan yandı!

Kerkük’te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanllı döneminden kalma Tarihi Kayseri Çarşısı’nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çarşının büyük bölümününde etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor. Tarihi Kayseri Çarşısında işyerleri bulunan ve çoğunluğun Türkmenlerin oluşturduğu esnaf, yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü.

İtfaiye ekiplerininin yoğun çabalarına rağmen yangının kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor. Can kaybının olmadığı, ancak büyük maddi zarara yol açtığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 06:20
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