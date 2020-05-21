  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sihirbazların Firavun'a cevabı

İslam halifesinden ibretlik mirası cevabı

Gurur ve kibir hakkında ayet ve hadisler

Ayet ve hadislere göre oruçlu kişi

Teşrik günü nedir? Teşrik günlerinde oruç tutulur mu?
için kalan
Aktüel

Osmanlı'dan miras tarihi lezzetlere online talep arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:23:45 -
Osmanlı'dan miras tarihi lezzetlere online talep arttı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Osmanlı'dan miras tarihi lezzetleri üreten şekerlemeciler, bu bayram satışlarının büyük bölümünü online gerçekleştiriyor.

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala siparişleri tamamlayıp kargoyla yollamak üzere çalışmalarını sürdüren şekerlemeciler, deva-i misk helvasından Hürrem lokumuna, badem ezmesinden Kavala kurabiyesine kadar tarihi lezzetleri geleneksel yöntemlerle üretiyor.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasından dolayı online siparişlerin yüzde 300 arttığını söyledi.

Tarihi lezzetlerin aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu belirten Meriç, "Ecdadımızdan miras lezzetler hem ruh sağlığımıza hem de vücut sağlığımıza iyi geliyor. Bu yıl en çok kırk baharattan yaptığımız deva-i misk helvamız ilgi görüyor. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Bu helva en güzel sütle birlikte tüketiliyor. Faydalı bir şifa kaynağı." dedi.

Müşterilerine en iyi hizmeti vermek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktaran Meriç, "Online satışlarımız oldukça arttı. Ürünleri hijyenik bir şekilde hazırlayıp yine aynı şekilde kargoyla müşterilerimize yolluyoruz. Bu bayram biraz buruk geçse de tarihi lezzetlerle ağızlarımız tatlanacak." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı