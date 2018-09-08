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Osmanlı tipi evlere dönüş

Osmanlı tarzı depreme dayanıklı, sağlıklı ahşap evlerde yaşamayı da hatırlarız temennisi bir yana son günlerde Osmanlı’nın herşeyi halka daha bir anlamlı görünmeye başlandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:57
Osmanlı tipi evlere dönüş

Filmler, saçma sapan ve adeta her sahnesi ile Osmanlı’yı yanlış tanıtmaya kendini adamış diziler bile sonuçta Osmanlı’ya olan merak ve hayranlığı artırdı.

İstanbul’un Fethi’ni işleyen 1453 adlı film gişe rekorları kırarken, adeta herkes evinde bir Osmanlı eseri görmek istiyor. Bu bir hüsn-ü hat yani güzel yazı örneği veya taklidi de olabiliyor, mütevazi bir çini de.. Varlıklı aileler ise salonlarını Osmanlı’nın sedirleri ile donatmaya başladı. Tabii bu arada Osmanlı Padişah mührü olan tuğraların zarif görüntüsü de hayli revaçta.. Duvarlara tuğra yapıştırmalar aldı yürüdü. Tuğra biçiminde istiflenmiş besmeleler öteden beri araçlarda görülüyordu. Şimdilerde evlerin renkli duvarlarını süslüyor.
Çeşmi bülbüller’den tutun da cami kubbelerinin, minare külahlarının üzerindeki alemlere kadar o kadar çok Osmanlı izi evlere taşınmaya başladı ki, sahtesi, uydurması ne halde olursa olsun toplanıp alınıyor.

Daha bilinçli ve parası olanlar antika değerindeki parçalara rağbet ediyor. Padişah fermanları, tesbihler, ibrikler, halılar toplanıyor ve evlerin en nadide eşyaları olarak sergileniyor.

Bu heyecan fırtınasında çok basit gibi görünen pirinç bir küçük havanın veya kahve değirmeninin bile yeri var. Kimse bunların yeni yapım olmasına da aldırmıyor. Yeter ki, Osmanlı usulü olsun!

Osmanlı tarzı ev dekorasyonu için kolları sıvadıysanız hemen ihtişamlı Osmanlı saraylarının aklınıza gelmesi gayet tabii. Aynı zamanda dönemin el sanatları, kumaşları ve gelenekleri de evinizin dekorasyonuna yansıyacaktır. İşleme, oyma, sedef, sedir, püskül, kadife, çini, eskitme mobilya, mermer, pirinç gibi her objede Osmanlı’yı bulmak mümkün.

Doğal malzeme, ahşap kullanımı, gösterişli perdeler ve desenli halılarda da Osmanlı’yı bulanlar var.

Fakat Osmanlı tarzı için bunların hepsini bir arada kullanmak görgüsüz çirkinliklerine yol açabilir. Kendi zevkinizle bu tarzı bir araya getirmenin yollarını da bulmalısınız.

Kanepe yerine sedir tercih etmeniz bile Osmanlı dönemini simgelemeye yetecektir. Dekoratif yastıklarda Osmanlı motiflerini tercih ederek bu etkiyi vurgulayabilirsiniz.

Tuğraların benzeri olmayan zerafeti çoğu zaman onlar yapıştırılırken zedeleniyor. Burada tuğrayı tam tanımama ve okuyamama eksikliği de rol oynuyor. Kimi zaman ileriye, kimi zaman geriye yamultularak kullanılıyor..

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:57
  1. İstanbul
  2. osmanlı tipi ev

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