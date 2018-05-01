Osmanlı ordusunun 'Deliler'i beyaz perdeye taşındı

Osmanlı Devleti’nin 1459-1460 yılları, Osmanlılar, Deliler Akıncı Gubu’nun konu edildiği filmin geniş oyuncu kadrosunda, Erkan Petekkaya, Rüzgar Aksoy, İsmail Filiz, Nur Fettahoğlu, Demet Tuncer, Yetkin Dikinciler, Gülşah Şahin, Batın Uçan, Namık Rüstem Khanlı, Kamil Güler, Serhat Şahin, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Pala, Baran Öztürk de yer alıyor.

“İNANILMAZ BİR GÖRSEL ŞOV VAR”

Filmin yapımcılığını üstlenen ve “Gökkurt” karakterini canlandıran Cem Uçan, Aksaray’da kurulan sette basın mensuplarına yaptığı açıklama, 8 yıldır bu projenin üzerinde çalıştığını söyledi.

Uçan, Deliler Akıncılar Grubu’nun, Osmanlı’nın en cesur süvarileri olduğunu ve dünyada taklidi yapılan ilk askeri birlik olduğunu kaydetti.

Proje tasarımı ve genel hikayeyi kendisinin hayata geçirdiğini aktaran Uçan, şu bilgileri verdi:

“Çok zor bir iş, zor bir proje çekiyoruz. Son dönemlerin en yüksek bütçeli işini çekiyoruz. 7 haftadır buradayız. Şu anda bir haftamız kaldı. Görsel anlamda izleyicilerimiz bir şov izleyecek. Hikaye anlamında da müthiş bir hikaye izleyecekler. Ülkemizde şöyle bir algı vardı; ‘İnsanlar Taht Oyunları (Game of Thrones)’ ve Vikingler (Vikings) gibi filmler çekiyor, müthişler… Aslında biz de yapabiliriz ama şundan dolayı, bundan dolayı yapamıyoruz.’ Biz onlardan daha iyi yapabiliriz. İzlediklerinde benim ne anlatmak istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. İnanılmaz bir görsel şov var. Aksiyon anlamında müthiş bir film çekiyoruz. Çok zor sahneler çektik ve tehlikeli anlar yaşadık çekimler esnasında. Tuz Gölü’ndeki çekimlerde atlı kazalar yaşadık.”

“BİZ ÜLKE OLARAK RAHAT RAHAT DÜNYA STANDARTLARINDA İŞLER YAPABİLİRİZ”

Hikayenin Fatih Sultan Mehmet döneminde, 1459-1460 yıllarında geçtiğini dile getiren Uçan, filmin hikayesi hakkında bilgi verdi.

Filme çok büyük emek harcadıklarının altını çizen Uçan, “Hollywood yapıyor ve ağzımızı açarak izliyoruz. Bu filmin Türk filmi olması, Türk bir ekibin yapması, yapımcısının Türk olması, bütün ekibin Türklerden oluşması çok gurur verici benim için. Biz ülke olarak rahat rahat dünya standartlarında işler yapabiliriz. Yeter ki yapmak isteyelim.” ifadelerini kullandı.

Uçan, “Kazıklı Voyvoda”yı Erkan Petekkaya’nın, “Fatih Sultan Mehmet”i ise Rüzgar Aksoy’un canlandırdığını kaydetti.

“HER SAHNEYİ HEYECANLA ÇEKİYORUZ”

“Aşgar” karakterini canlandıran İsmail Filiz de Cem Uçan’ın bu filmle hayalini gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Bana ilk anlattığında aynen bu şekilde heyecanlıydı. Film içinde de hep heyecanını gördük, görüyoruz. Aynı heyecanı biz de yaşıyoruz ama diğer projelerden farkı, bu projede gerçekten kopmadık. Her sahneyi heyecanla çekiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kostümlerin inanılmaz iyi olduğunu belirten Filiz, “İnanılmaz mekanlarda çekimler yaptık. Ihlara Vadisi’nde ufak tefek kazalar oldu. Hiçbir canlıya zarar vermedik. Üzerimizdeki kürkler gerçek değil. Aşgar karakterini oynuyorum. Çok yakın bir arkadaşını kaybetmiş bir asker. Onun travmasıyla başlıyor ve yolculuk sırasında o da kendi hikayesini kuruyor.” diye konuştu.

Bir süre önce ABD’ye yerleşen ve film için Türkiye’ye gelen oyuncu Demet Tuncer ise “Roza” karakterini canlandırdığını belirterek, “Daha önce filmi yapılmamış ve çok ilginç bir hikaye. Sete geldiğimde bana çekilen sahnelerin ham görüntülerini izlettiler. Çok gurur duydum, harika bir iş. İçinde olmasaydım bile gurur duyacağım bir iş.” dedi.

“Alaca” karakterini canlandıran oyuncu Nur Fettahoğlu ise setin muazzam bir şekilde devam ettiğini ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

HAZIRLIKLAR 2 YIL SÜRDÜ

Hazırlıkları yaklaşık 2 yıl süren ve yönetmenliğini Osman Kaya’nın üstlendiği filmin konusu şöyle:

“1458-1460 yılları arasında Romanya Prensi Vlad, Fatih Sultan Mehmet’in gönderdiği Osmanlı elçisini infaz eder. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet, Baba Sultan’a, Vlad’ı öldürtmesi için ferman verir. Baba Sultan 7 kişiden oluşan Deliler Birliği’ni Kuman ile birlikte Edirne’den Targovişte’ye gönderir. Bu 7 kişi; Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar’dır.

Deliler, Alaca köy yakınlarından geçer. Bu sırada köyde olay olduğunu fark eder ve köye doğru hareket eder. Vlad’ın çeteleri köyü yağmalar. Demirci, bu zulme karşı çıkmak isterken öldürülür. Kızı, Alaca çetenin arasında kalır. Deliler Alaca’yı, Vlad’ın çetelerinden kurtarır ve yanlarına alırlar. Suskun da bu sırada annesi öldürülmüş bir bebeği yolculukta yanına alır. Deliler, Vlad’ı infaz etmek için şatosuna gider.”