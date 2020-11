Osmanlı mirası mektepler Bosna’da dini eğitimin temeli

Bosna Hersek’te Osmanlı döneminden itibaren aralıksız olarak devam ettirilen mektep geleneği, ülkedeki dini eğitimin temelini oluşturuyor. Osmanlı döneminde uygulanmaya başlanan, daha sonra Avusturya-Macaristan, Yugoslavya ve hatta Bosna’daki son savaşta da eğitime ara vermeyen mekteplerde, Müslüman ailelerin çocuklarına temel dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim okumaları öğretiliyor. Bugün tamamen Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından idare ve organize edilen mekteplere, ilköğretim birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa (ülkede ilköğretim dokuz yıl) kadar tüm çocuklar katılabiliyor. Ülkedeki tüm camilerde hafta sonları gidilen mekteplerde, imamlar yaş gruplarına göre mektebe gelen çocuklara Kur’an-ı Kerim okumayı ve temel dini bilgileri öğretiyor. Çocuklar, mekteplerde aldıkları eğitimle İslam dininin temellerini ve değerlerini öğrenerek hayatlarına ışık tutuyor.



Mekteplere ilgi her geçen gün artıyor



Başkent Saraybosna’daki mekteplerin birinde görevli imam Sulejman Posavljak, yaptığı açıklamada, mekteplere ilginin her geçen yıl daha da arttığını belirterek “Bizim mahallemizdeki mektepte 131 çocuğumuz var. Ailelerin talebi üzerine bir mektep daha açtık” dedi. Posavljak, mektep eğitiminin çocukların gelişim sürecinde oldukça önemli rol üstlendiğinin altını çizerek çocukların ailelerine saygı duymayı, komşularına hoşgörülü olmayı ve gülümsemeyi yüzlerinden eksik etmemeyi de burada öğrendiklerini ifade etti. Çocukların aynı zamanda namaz, oruç, zekat ve sadakanın bir Müslüman için ne anlama geldiğini öğrendiğini aktaran Posavljak, “Bu bağlamda, hala ikilemde olan ailelere de çağrıda bulunmak isterim. Lütfen çocuklarınızı mektebe gönderin. Böylece sorumluluk sahibi çocuklar yetiştireceksiniz” diye konuştu.



Çocuklar mektebe gelmeyi iple çekiyor



Mektebe gelen çocuklardan 11 yaşındaki Harun Cuprija, burada çok sayıda dua ve sure öğrendiğini anlatarak “Burası çok güzel. Kur’an-ı Kerim de okuyoruz, namaz kılmayı da öğreniyoruz. Ayrıca yeni arkadaşlar da ediniyoruz” dedi. 12 yaşındaki Dzejna Fazlagic de Kur’an-ı Kerim okumayı mektepte öğrendiğini belirterek “Burada birçok şey öğreniyoruz. Kur’an okuyabilmek en büyük dileğimdi. Burada kendimi farklı hissediyorum” diye konuştu. 9 yaşındaki Mehmedalija Cuprija, mektepte çok arkadaşı olduğunu söyleyerek “Mektebe gelmeyi her hafta iple çekiyorum. Burayı çok seviyorum. Birçok dua, sure ve ilahiler öğrendim” ifadelerini kullandı.