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Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı sisler içinde

Osmanlı mimarisinin Ağrı'daki en seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı’nın etrafını sis bulutları kapladı.

01 Mayıs 2018 Salı 10:39
Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı sisler içinde

İshak Paşa Sarayı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre doğusunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri’ndeki son büyük anıt yapısı...

234 yıllık sarayın etrafında oluşan sis bulutları, sabah güneşinin doğuşuyla birlikte muhteşem görüntülere sahne oldu. 

Osmanlı, Fars ve Selçuklu uygarlığının mimari üslubunu bünyesinde barındıran Saray'ın etrafında sis bulutları toplandı.

Yaklaşık 2 saat sonra güneşin tepeye çıkmasıyla sis dağıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan 116 odalı İshak Paşa Sarayı’nın yapımı 99 yılda tamamlanmış.

Kaynak: DHA 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:39
  1. Selçuklu
  2. Saray
  3. Ağrı
  4. Osmanlı İmparatorluğu
  5. Lale Devri

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