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Aktüel Osmanlı döneminde basılan "Mihnet-i Keşan" kitabı müzeye bağışlandı
Aktüel

Osmanlı döneminde basılan "Mihnet-i Keşan" kitabı müzeye bağışlandı

Osmanlı Devleti'nin ilk özel gazetesi Ceride-i Havadis'in matbaasında basılan "Mihnet-i Keşan" kitabı, Keşan Kent Müzesi'nde sergilenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:10:49 -
Osmanlı döneminde basılan "Mihnet-i Keşan" kitabı müzeye bağışlandı

EDİRNE (AA) - Osmanlı döneminde basılan "Mihnet-i Keşan" kitabı, Keşan Kent Müzesi'ne bağışlandı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram, kitabı, oluşturulmaya devam edilen kent müzesi binasında Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teslim etti.

Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, yaklaşık 200 yıllık kitabın tarihin ilk anı kitabı olduğunu söyledi.

Kitabın yazarı Keçecizade İzzet Molla'nın döneminin en usta şairlerinden olduğunu belirten Mustafa Helvacıoğlu, "Keçecizade İzzet Molla, Mekke kadısı olmuş, İstanbul kadılığı da yapmıştır. 1824'te Keşan'a sürgün edilmiştir. Sürgün edildiği dönemde Keşan'ın o günkü yaşamını, ticaretini, sosyal yaşamını, bayramlarını, değirmenlerini yazmış." dedi.

Gökhan Bayram da yazarın kitabında Edirne'nin ilçesi Keşan'ı çeşmelerinden camilerine, bayramlarından konukseverliğine kadar kent tarihine ilişkin tüm detayı şiirsel bir dille işlediğini kaydetti.

Kitabın, Osmanlı Devleti'nin ilk özel gazetesi Ceride-i Havadis'in matbaasında 235 sayfa olarak döneminin mıklepli deri cildinde basıldığını aktaran Bayram, eserin, oluşumu devam eden müzeye hayırlı olmasını diledi.

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