Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, ilan edildiği yerde yad edildi!

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ilan eden ilk hutbenin okunduğu Eskişehir'deki Karacaşehir Camii, bugün önemli bir program düzenlendi.

Eskişehir’de bulunan Karacaşehir Camii, bundan yaklaşık 723 yıl önce Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun ilan edildiği ilk Cuma hutbesinin okunduğu ve Osman Bey’in beylik ünvanını aldığı yer olarak biliniyor.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hutbe ile yad edildi

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anmak için hazırlanan programlar kapsamında bugün Karacaşehir Camii’nde temsili hutbe okundu. Cuma Namazı’ndan önce Odunpazarı İlçe Müftülüğü Vaizi Necati Erdağlı'nın verdiği hutbe ile Osmanlı Devleti’nin kuruluşu yâd edildi. Türk Dünyası Platformu tarafından Cuma Namazı çıkışı, cemaate çorba ve Osmanlı pilavı ikramı yapıldı.

"Cihan beyliğinin temelleri burada atıldı"

Düzenlenen anma programı organize eden Türk Dünyası Platformu ilgililerinden Oral Büyüksarı, günün anlam ve önemini ifade etti.

Düzenledikleri program ile Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu yâd ettiklerini belirten Büyüksarı, “Bugün Eskişehir Karacaşehir mahallesindeyiz. Burasının tarihi bir önemi var. Osmanlı Devleti kurulduğunda ilk hutbenin okunduğu cami burada bulunuyor. Tarihçiler arasında caminin yapımının 1297 ile 1300 yılları arasında olduğu düşünceleri değişkenlik gösteriyor. Değişmeyen tek şey ise ilk hutbenin okunması ve Osman Bey’in bey olarak ilan edilmesidir. Daha sonradan dünyaya 600 yıl hükmeden imparatorluğun, cihan beyliğinin temelleri burada atıldı. Bizler de Eskişehir’de onların torunları olarak, sivil toplum örgütleriyle beraber kurduğumuz Türk Dünyası Platformu’yla bu anlamı günü temsili hutbe ile kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

"İlk hutbenin okunduğu camide bulunuyoruz"

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun ilan edildiği ve Osman Bey’in beylik ünvanını aldığı günü yâd etmek için Cuma Namazı öncesi minbere çıkan Odunpazarı İlçe Müftülüğü Vaizi Necati Erdağlı temsili hutbeyi okudu. Dile getirilen temsili hutbede Erdağlı, şu sözleri kullandı:

“İlk hutbenin okunduğu camide bulunuyoruz. O gün okunan hutbenin bir kesitini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dursun Fakih hazretleri şöyle bir hutbe dile getiriyor; "Hamd dostlarına yardım eden, düşmanlarını yardımsız bırakan ve hiçbir yer kendisinin ilminden hariç olmayan Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ibadete müstahak bir mahlûk olmadığına şehadet ederiz. Yağmur yağdıkça, ışık parladıkça, dualar oldukça, yolcu yerine döndükçe Allah en büyüktür. İsteyenlere yol aşikârdır. Dinleyenler için deliller meydandadır. Ölüm sizden evvel nicelerinin kökünü kazıdı. Sizden daha kuvvetli ve güçlü olan insanları kabre sürükledi.”