  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! AK Parti'den flaş açıklama

Suç örgütünde fondaş gazetecilerin görevi belli oldu! Bastır parayı CHP’yi ele geçir

Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler

Yasadışı sitelere verilmiş! İmamoğlu Suç Örgütün’den satılık kişisel bilgi

'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor
Yerel Osmaniye’de yolcu otobüsü ile TIR, tünelde çarpıştı: 5 yaralı
Yerel

Osmaniye’de yolcu otobüsü ile TIR, tünelde çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Osmaniye’de yolcu otobüsü ile TIR, tünelde çarpıştı: 5 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde TAG Otoyolu üzerindeki Taşoluk Tüneli’nde yolcu otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) Otoyolu’nun Düziçi ilçesi sınırlarında bulunan Taşoluk Tüneli içinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 ATL 878 plakalı yolcu otobüsü ile 73 ABN 524 plakalı TIR, belirlenemeyen bir nedenle tünel içinde çarpıştı. Kazada, otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var
Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Yerel

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Gündem

Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel

Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Seyir halinde uyuyan sürücü kaza yaptı
Seyir halinde uyuyan sürücü kaza yaptı

Yerel

Seyir halinde uyuyan sürücü kaza yaptı

Tayvan’da sanat kazası: Gönüllü, eseri toz sanıp tuvalet kağıdıyla sildi
Tayvan’da sanat kazası: Gönüllü, eseri toz sanıp tuvalet kağıdıyla sildi

Kültür - Sanat

Tayvan’da sanat kazası: Gönüllü, eseri toz sanıp tuvalet kağıdıyla sildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. Bugün mahkemeye sunulacak i..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23