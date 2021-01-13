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Yerel Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yerel

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Osmaniye'de, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 89 sikke ve 13 obje ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 13:16:00 -
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.S. ve A.S'nin kente tarihi eser getireceği bilgisi üzerine Sumbas ilçesinde operasyon düzenledi.

Y.S. ve A.S'nin bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 89 sikke ve 13 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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