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Aktüel Osmaniye'de resmi anaokulu, ana ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
Aktüel

Osmaniye'de resmi anaokulu, ana ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:49:30 -
Osmaniye'de resmi anaokulu, ana ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldığı belirtildi.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığının "Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" konulu genelgesinin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğünün aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak Kovid-19 salgınının seyri ve diğer zaruri nedenlere okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılamaması halinde bu eğitim kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitim yönteminin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, resmi anaokulu ve ana sınıflarında 30.11.2020 tarihinden itibaren 04.01.2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına ve ilimizde müftülüklere bağlı 4-6 yaş Kur-an kursları ve hafızlık eğitimi veren tüm kursların uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca dernek genel kurullarının tedbirler kapsamında ertelenmesi kararı neticesi daha önce 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenen dernek, oda ve vakıf gibi kurumların genel kurullarının 1 Mart 2021 tarihine ertelenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.


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