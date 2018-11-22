Osmaniye'de patlamaya hazır TNT bulundu!
Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında toprağa gömülü vaziyette patlamaya hazır TNT düzeneği ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulunduğu bildirildi.22 Kasım 2018 Perşembe 09:27
Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında toprağa gömülü vaziyette patlamaya hazır TNT düzeneği ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Hazır vaziyette 8 kg TNT
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında toprağa gömülü vaziyette elektrikli fünye düzeneği hazırlanmış patlamaya hazır vaziyette 8 kilogram TNT ile patlayıcı yapımında kullanılan 6 kilogram amonyum nitrat ve 3 elektrikli fünye düzeneği ele geçirildiği belirtildi.
Arama sürüyor
Delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği ifade edilen açıklamada, jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.
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