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Aktüel

Osmaniye'de otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:36:03 -
Osmaniye'de otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından ses geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, bir süre kediyi aracın altından çıkarmak için uğraştı.

Sürücünün aracının yanına gelmesinin ardından açılan kaputun altındaki kedi yavrusu, yaklaşık 30 dakikalık uğraşın ardından kurtarıldı.

Kedi, itfaiye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

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