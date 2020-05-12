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Aktüel

Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:36:15 -
Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, iki kişinin bir apartmanın önündeki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karataş Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Sarıarslan, apartmanın önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi.

Adrese giden ekipler, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, tıbbı maske takan iki kişinin motosikleti çaldığı belirlendi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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