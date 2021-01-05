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Aktüel Osmaniye'de kavgada yaralanan 5 kişiye salgın tedbirlerini ihlalden para cezası
Aktüel

Osmaniye'de kavgada yaralanan 5 kişiye salgın tedbirlerini ihlalden para cezası

Kadir ilçesinde aynı aileden 5 kişinin yaralandığı kavga bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:49:30 -
Osmaniye'de kavgada yaralanan 5 kişiye salgın tedbirlerini ihlalden para cezası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kavga ederek yaralanan 5 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kamil Kara Bulvarı'nda karşılaşan baba S.Ç. ile oğlu D.Ç ve gelini S.Ç. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

S.Ç'nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 5 kişi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Tedavisi tamamlanan 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Aile kavgası çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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