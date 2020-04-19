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Aktüel

Osmaniye'de "Hayat eve sığar" etkinliğinde gökyüzü uçurtmayla doldu

2020-04-19 19:53:49 -
Osmaniye'de "Hayat eve sığar" etkinliğinde gökyüzü uçurtmayla doldu

OSMANİYE (AA) – Osmaniye’de "Hayat eve sığar" etkinliğinde vatandaşların evlerin damından uçurduğu uçurtmalar güzel görüntüler oluşturdu.

Sosyal medya üzerinden organize edilen uçurtma şenliğinde hazırlanan çeşitli büyüklük, şekil ve renkteki uçurtmalar, evlerin damlarından gökyüzüne salındı.

Şenliğe katılan Hüseyin Çatalbaş, Osmaniye halkının uçurtma şenliği ile "Evde kal" mesajı verdiğini belirtti.

İlçe halkının evde kalarak da güzel etkinlikler yapma fırsatı bulduğunu ifade eden Çatalbaş, etkinliğin tekrarlanacağını dile getirdi.

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