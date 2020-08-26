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Aktüel Osmaniye'de elini salça çekme makinesine kaptıran çocuk yaralandı
Aktüel

Osmaniye'de elini salça çekme makinesine kaptıran çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:32:34 -
Osmaniye'de elini salça çekme makinesine kaptıran çocuk yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de elini salça çekme makinesine kaptıran çocuk, hastanede yapılan müdahaleyle eli makineden çıkarılarak, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gebeli Mahallesinde 12 yaşındaki Bünyamin Soydan (12), salçalık biber çekmek isterken sağ elini elini makinenin merdanesine kaptırdı.

Soydan, elini makineden çıkartamayınca yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekipleri haber verdi.

Sağlık ekiplerinin de elini makineden çıkartamadığı Soydan, makineyle Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü.

Bünyamin Soydan'ın eli itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılabildi.

Çocuğun, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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