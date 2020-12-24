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Aktüel Osmaniye'de çok sayıda çalıntı eşyanın bulunduğu evin sahibi gözaltına alındı
Aktüel

Osmaniye'de çok sayıda çalıntı eşyanın bulunduğu evin sahibi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:08:33 -
Osmaniye'de çok sayıda çalıntı eşyanın bulunduğu evin sahibi gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çok sayıda çalıntı eşyanın bulunduğu evin sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan A.C'nin (28) çaldığı eşyayı evinde sakladığı ihbarı üzerine şüphelinin Alibekirli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, bir jeneratör, 2 motorlu testere, 2 televizyon, bir bilgisayar monitörü ile akü şarj aleti ele geçirildi.

A.C. gözaltına alındı.

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