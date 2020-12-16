  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Osmaniye'de bir sokak ve bir site karantinaya alındı
Aktüel

Osmaniye'de bir sokak ve bir site karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:23:45 -
Osmaniye'de bir sokak ve bir site karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve bir sitede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8036 Sokak, 2 apartmanda 13 pozitif ve 21 temaslı kişi olduğunun belirlenmesi üzerine karantinaya alındı.

Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 5 bloktan oluşan bir sitede de pozitif ve temaslı kişiler nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan tepki çeken 'Türkiye' kararı!
Ekonomi

Rusya'dan tepki çeken 'Türkiye' kararı!

Rusya, Antalya ve İzmir’den domates ve biber ithalatını koronavirüs gerekçesiyle yasakladı. Rusya’ya biber ihracatında en yoğun dönemini yaş..
Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi
Ekonomi

Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Şatıroğlu, doların Mart ayında 7.26'ya kadar düşeceğini söyle..
Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar
Gündem

Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar

Avukat Handan Bakbak, katıldığı bir televizyon programında Didem Arslan'ın kendisini azarladığını söyleyerek dava açma kararı aldı...
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay