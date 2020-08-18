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Aktüel Osmaniye’de bir köy ve bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Osmaniye’de bir köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 23:08:54 -
Osmaniye’de bir köy ve bir mahalle karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı bir köy ve bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kerim köyü ile Kümbet köyü Göçmenler Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, 19 Ağustos tarihi itibarıyla 14 gün süreyle köye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

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