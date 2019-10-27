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Aktüel

Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan arazi tartışması kanlı bitti. Bir kişi önce pompalı tüfekle ateş açtığı, ardından traktörle üzerinden geçtiği Tarık Gök hayatını kaybetti. Olayda iki kişi ise yaralandı.

2019-10-27 00:24:00 - 2019-10-27 01:15:35
Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyünde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. Z.P.'nin önce pompalı tüfekle ateş açtığı, ardından traktörle üzerinden geçtiği Tarık Gök hayatını kaybetti. Olayda H.K. ve M.G. ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mecidiye köyünde meydana geldi. O.P., Z.P. ve K.Y. ile husumetli oldukları Tarık Gök, H.K. ve M.G. tarlada karşılaştı. İddiaya göre, Tarık Gök'ün tarlayı süren O.P. ve Z.P.'ye arazinin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.P. traktöründeki pompalı tüfeği alarak Tarık Gök ve H.K.'nın üzerine ateş açtı.

Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti 

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Tarık Gök ve H.K. yaralandı. Ardından Z.P. traktöre binip yaralı Tarık Gök ve M.G.'nin üzerinden geçti. Traktörün altında ezilen Tarık Gök ve M.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tarık Gök, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. M.G. ve H.K. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

7 kişi gözaltına alındı

Jandarma, olayla ilgili O.P. ve Z.P. ile birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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