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Medya Osman'ın acı günü! Yeni fragman yayınlandı
Medya

Osman'ın acı günü! Yeni fragman yayınlandı

ATV'nin sevilen dizisi Osmanlı tarihine ışık tutan Kuruluş Osman dizisi dün gece 31. bölümü ile ekranlara geldi. Reytinglerde ilk sırada olan dizinin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in dertli olduğu görüldü. İşte 32. bölümde yaşanacaklar.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:45:00 -

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarından rekorlar kırmaya devam ederken, 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in Alpleriyle babasının emrine rağmen Geyhatu'yu bulmaya gittiği görüldü. Kuruluş Osman'ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman'ın 32. bölüm fragmanı izle.

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