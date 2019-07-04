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Osmangazili atletlerin madalya coşkusu

Atletizm akademiye verdiği önemle son dönemde adından söz ettiren Osmangazi Belediyespor, Spor Toto Kulüplerarası U16 Ligi Yarışmaları’nda göz doldurdu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:13
Osmangazili atletlerin madalya coşkusu

Atletizm akademiye verdiği önemle son dönemde adından söz ettiren Osmangazi Belediyespor, Spor Toto Kulüplerarası U16 Ligi Yarışmaları’nda göz doldurdu.


Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Trabzon’da düzenlenen Spor Toto Kulüplerarası U16 Ligi Yarışmaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Söğütlü Atletizm Pisti’nde yapılan yarışmaya, alt yapısında yetiştirdiği başarılı sporcularla ter döken Osmangazi Belediyespor’un yanı sıra Türkiye’nin öne çıkan kulüplerinden toplam 320 atlet katıldı.


U16 Erkekler kategorisinde boy gösteren Osmangazili atlet Emre Karataş uzun atlamada birinci, 100 metrede ikinci oldu. Ayetullah Demir de 100 metre engellide birincilik, 300 metre engellide ikincilik kürsüsüne çıktı. Ebubekir Erdoğan üç adım atlamada, Emre Çiftçi ise çekiç atmada üçüncülük başarısı elde etti.


U16 Kadınlar kategorisinde genç atlet İrem Çakır 800 metre ve 1500 metrede ikinci, üç adım atlama ile uzun atlamada Hilal Mutlu üçüncü oldu. Toplam 2 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya almanın mutluluğunu yaşayan Osmangazi Belediyespor’un genç yıldızları, U16 Ligi’ni 154 puanla tamamladı. Başarılı sporculara madalyalarını Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:13
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