Osmaneli'nde şifalı suların bulunduğu tesise ziyaretçi akını

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, "egzama, mide, safra kesesi ve böbrek" rahatsızlıkları için 4 ayrı musluktan akan suların bulunduğu Yunus Söylet İçmeler Tesisleri, yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

Osmaneli Belediyesine ait tesisleri dolduran tatilciler, muhteşem manzaranın keyfini çıkarıp, Sakarya Nehri kıyısında organik kahvaltı yapıyor.

Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan İçmeler mevkisindeki kaynak sularının, 1400 yıldır şifa dağıttığına inanıldığını söyledi.

Daha önce kullanılamaz halde olan tesisi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle düzenlediklerini anlatan Şahin, "İstanbul Üniversitesinden 7 akademisyen incelemeler yaptı. Laboratuvar sonuçları da suların mide, böbrek, safra kesesi ile deri hastalıklarına iyi geldiğini ortaya koydu." dedi.

Şahin, vatandaşların pandemi sürecinde sokağa çıkmayı çok özlediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

''Kısıtlamaların azalmasıyla şu anda tesislerimizde yüzde 100 doluluk yaşıyoruz. Buranın kendine has bir tarihi var. Emeviler döneminden kalan bir tesis. İnsanlar hep piknik hem de sağlık anlamında buraya geliyorlar. Yurt dışından da gelmeye başladılar. Çok büyük ilgi var, biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Toplam 150 yatak kapasitemiz var.''

- Takımlar kamp yapabilir

İstanbul Güngören'den gelen Cemal Gür, ticaret yaptığını belirterek, ''Güngörenspor'un eski başkanıyım. Şu anki yeni adayımız ve dostlarımızla birlikte bu tesiste kaldık. Tesisler mükemmel. Ortam çok müsait. Birinci lig takımlarını bile ağırlayacak bir mekan burası.'' ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Ayhan Çevik ise ''Burayı çok seviyoruz. Amacımız dinlenmek, stres atmak. Ortam, doğa, tarihi konaklar çok güzel. Biz de buralı olduk artık, herkesi görmeye bekleriz.'' diye konuştu.

İzzet Çakar da şifalı suları merak ettikleri için mola verdiklerini, doğal ortama hayran kaldıklarını anlattı.

İstanbul'dan akraba ziyaretine gelen ve ailesiyle tesiste kalan Turgut Taşçı, mangal ve piknik yaptıklarını, unutamayacakları bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Tesiste görevli Mete Aktemur, ''Özellikle hafta sonu yoğunluğumuz daha da artıyor. Aşağı tarafta kahvaltı, burada otel bölümümüz var. Şifalı sulara 81 ilden, yurt dışından geliyorlar. Aç karnına su içenler sıraya giriyor. 7 gün 24 saat faaliyetteyiz.'' şeklinde konuştu.



