Osman Nuri Kabaktepe: Biz İstanbul'u kaybetmedik

Habertürk canlı yayınında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bir özel televizyon kanalında şunları söyledi:

"Eski Yönetim - Yeni Yönetim diye bir ayrım yapmıyorum. AK Parti İstanbul Teşkilatı, 20 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübenin ışığında İstanbul'un gelecek 20 yılının planlamasını şimdiden yapıyoruz."

"İstanbullu hemşehrilerimizin gönlü bizden yana"

"Biz İstanbul'u kaybetmedik. Sadece İBB Başkanlığını kaybettik. İstanbullu hemşehrilerimizin gönlü hala bizden yana. 2024'te daha güçlü bir oy oranıyla İBB'yi de yeniden kazanacağız."

"94 ruhunun özünde geçler var"

"Kongrede ifade ettiğim gibi 94 Ruhu'nun özünde gençler var, kadınlar var, teşkilatımızın terini soğutmadan çalışması var ve en önemlisi Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya liderliği sahnesine çıkartmak var."