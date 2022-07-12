Osman Kavala'ya bak sen! Hadi len oradan
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala hakkındaki ceza kararı için Türkiye'yi haksız bularak tazminata hükmetti. Skandal karar sonrası Osman Kavala'nın yaptığı açıklama "Hadi len oradan" dedirtti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala hakkındaki ceza kararı için Türkiye'yi haksız bularak tazminata hükmetti. Skandal karar sonrası Osman Kavala'nın yaptığı açıklama "Hadi len oradan" dedirtti.
AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46’ncı maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti. Tepki çeken karara ilişkin bir açıklama yapan Kavala, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019'da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hâlâ devam ettiğini hükme bağladı.
Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur.
Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum” herzelerini yumurtladı.