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Gündem Osman Kavala'ya bak sen! Hadi len oradan
Gündem

Osman Kavala'ya bak sen! Hadi len oradan

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala hakkındaki ceza kararı için Türkiye'yi haksız bularak tazminata hükmetti. Skandal karar sonrası Osman Kavala'nın yaptığı açıklama "Hadi len oradan" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 12:06:00 -
Osman Kavala'ya bak sen! Hadi len oradan

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala hakkındaki ceza kararı için Türkiye'yi haksız bularak tazminata hükmetti. Skandal karar sonrası Osman Kavala'nın yaptığı açıklama "Hadi len oradan" dedirtti.

AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46’ncı maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti. Tepki çeken karara ilişkin bir açıklama yapan  Kavala, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019'da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hâlâ devam ettiğini hükme bağladı.

Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur.

Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum” herzelerini yumurtladı.

 

 

 

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Yorumlar

Oosy

Nasıl bir terörist, nasıl bir uşak olduğunu biz biliyoruz ama sen ve seni oynatanlar, kullananlarıda bilmiyor zannetme. Ahim denen mahkeme kimlerin olduğunu da, nasıl karar aldıklarında şimdiye kadarki kararlarında gördük. Devletimiz den bu kararların yok hükmünde olmasının ve hiç bir kararlarını da tanımadığınızı bildirip bundan böyle hiç bir kararını kabul edilmeyeceğini bildirilmesi gerekmezmi.
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