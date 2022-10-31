Osman Kavala'dan yeni çakallık! Yav bi git işine Allah aşkına

Türkiye'ye milyarlarca dolara mâl olan Gezi olaylarını finanse eden Osman Kavala, yine algı operasyonuna girişti. Tutuklanma sürecine ilişkin olarak somut delil olmadığı için Soros ismi kullanılarak bir kurgu oluşturulduğunu ileri süren Kavala, "Sanırım bu mantık dışı kurguya inandırıcılık kazandırmak için benim cezaevinden çıkmamam gerekli görülüyor" herzelerini yumurtladı.

Halk TV Program Koordinatörü İpek Özbey, halktv.com.tr yazarı Fikret Bila ve gazeteci Barış Pehlivan'ın sorularını yanıtlayan Kavala, "Gezi davasının son perdesinde görüldüğü gibi, amaçlanan, seçilmiş birkaç kişiyi ağır cezalarla mahkum ederek iktidara karşı kitlesel protestolara katılanlara caydırıcı bir mesaj vermekti" iddiasında bulundu.