Osman Kavala hakkında karar! Gezi ve Çarşı davaları ayrıldı
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davasında, gezicilerin finansörü Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Gezi ve Çarşı davaları ayrılırken, Kavala'nın bir sonraki duruşması 21 Mart'ta gerçekleşecek.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Davanın bir sonraki duruşması 21 Mart 2021'e ertelendi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davası ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirterek birleştirdiği iki dosyanın da ayrılmasına hükmedildi.