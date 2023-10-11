Osman Gökçek'ten İsrail'i savunan ünlü isimlere ayar

Küresel kamuoyu Kafkasya'da Azerbaycan-Ermenistan krizini daha henüz geride bırakmışken 7 Ekim'de dünya İsrail-Filistin sınırına kilitlendi.

Hamas'ın sabah saatlerinde İsrail'e yönelik başlattığı saldırı büyük bir çatışmaya dönüştü.

İsrail, tüm Gazze'yi bombardımana başladı.

Türkiye'de hükümet, sivil kaybın önlenmesi ve barışın sağlanması için çaba harcarken kimi kesimler İsrail destekçiliğine soyundu.

Fatih Altaylı ve Oğuzhan Uğur'un İsrail'e destek paylaşımları



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Türkiye'de bu İsrail savunuculuğunun başını Fatih Altaylı ve Oğuzhan Uğur çekti..

Altaylı, "Hamas'ın barbarlığını alkışlayan kim varsa ahmaktır. Bu yapılanların Allahüekber diye yapılıyor olması İslam'a hem düşmanlık hem hakarettir." paylaşımı ile, Uğur ise, "Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail’e intihar saldırısı yaptı. Bu defa kaybettikleri yalnızca üzerine bombalı yelek giydirdikleri fedaileri de olmayacak. İsrail bu defa bölgesel operasyonun ötesinde, dünyanın desteğini de alarak Filistin halkına diz çöktürene kadar saldıracak." ifadeleriyle İsrail'e adeta savunucu oldu.

Tepki çeken bu paylaşımlar, Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın sunduğu Sürmanşet programına konuk olan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in de gündemindeydi.

Gökçek, Altaylı ve Uğur'u sert şekilde eleştirdi.

"Yazar, sanat tayfası İsrail savunucusu oldu"

Gökçek şöyle konuştu:

"İsrail Filistin’de çocukları, kadınları vahşice katlederken ses çıkartmayan sanat tayfasından, yazar tayfasından bazı isimler bugün İsrail savunucusuna dönüştü.

Bu isimlerin İsrail savunucusu olmasına şaşkınlıkla bakıyorum. Bunu anlayabilmek mümkün değil. Mesela bakın Fatih Altaylı…

"İsrail zulmüne karşı sesinizi ne kadar çıkarttınız"

İsrail’i çocuklara kadınlara yaptıkları bunca zulümle ilgili ne kadar sesinizi yükselttiniz? Bunu sormak isterim.

Aynı şekilde Oğuzhan Uğur… Ağzına gelenleri söylüyorlar…

"Filistinlilere hakaret edebilecek duruma nasıl geliyorsunuz?"

Allah aşkına bir şey söylemek istiyorum.. Filistinlilere hakaret edebilecek duruma nasıl geliyorsunuz?

Oradaki halklardan bir tanesinin kaçtığını gördünüz mü? Kendi devletleri için mücadele ediyorlar. Müslümanlık için mücadele ediyorlar.

Yani ne kadar rahatlıkla kalkıp bu konuşmaların içerisine girebiliyorsunuz? Kalkıp da şu olaylar üzerinden Filistinlilere hakaret etme hakkını kendinizde bulamazsınız."