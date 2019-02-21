Osman Ertuğrul Çetin kimdir? Osman Ertuğrul Çetin Fenerbahçe
Son dakika Osman Ertuğrul haberleri. Fenerbahçe Kulübü, kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Peki Osman Ertuğrul Çetin kimdir? Osman Ertuğrul Çetin nereli ve kaç yaşında? Osman Ertuğrul Çetin kaç yıllığına Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı?21 Şubat 2019 Perşembe 12:25
Fenerbahçe Kulübü, kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Peki Osman Ertuğrul Çetin kimdir? Osman Ertuğrul Çetin nereli ve kaç yaşında? Osman Ertuğrul Çetin kaç yıllığına Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı?
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı" ifadeleri yer aldı. Osman Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe altyapısında forma giyiyordu.
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