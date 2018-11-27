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Osman Can'ın tedavi masrafları, sosyal medyada 2 günde toplandı

Artvin'de yaşayan kemik erimesi hastası Osman Can Topal'ın tedavi olabilmesi için gerekli para, 2 günde toplandı.

27 Kasım 2018 Salı 17:14
Osman Can'ın tedavi masrafları, sosyal medyada 2 günde toplandı

Artvin'in Hopa ilçesinde, osteoporoz (kemik erimesi) hastalığına yakalanan Osman Can Topal'ın (11) sağlığına kavuşabilmesi için bir umut Küba'ya götürülmesine karar verildi. Maddi imkanı olmayan ailenin tedavi masraflarını karşılayabilmesi kampanya başlatıldı. Sosyal medya üzerinden duyurulan kampanyada Osman Can'ın tedavi olabilmesi için gerekli para 2 günde toplandı.

Bursa'da oturan Ramiz Nuri ve Zekiye Topal'ın ilkokul 3'üncü sınıfta okuyan çocukları Osman Can, 2 yıl önce bacaklarındaki ağrı nedeniyle hastaneye götürüldü. Osman Can'a kemik erimesi hastalığı teşhisi konuldu. Bursa ve Ankara'da çeşitli hastanelere götürülen Osman Can sağlığına kavuşamadı. Memleketleri Artvin'in Hopa ilçesine dönen aile, Küba'da kemik erimesi tedavisinin uygulandığını öğrendi. Çocuklarının rapor ve biyopsi sonuçlarını İngilizceye çevirerek bu ülkeye gönderen aile, tedavi için davet edildi. Maddi imkanları yetersiz olan aile için Osman Can'ın yengesi Sevgi Topal yardım kampanyası başlattı, banka hesabı açtı. Sosyal medya üzerinden duyurulan kampanyada Osman Can'ın Küba'da tedavi olabilmesi için gerekli para 2 günde toplandı. Osman Can gelecek günlerde tedavi için Küba'ya götürülecek.

'Çocuğum, kemik kanseri hastası'

Osman Can Topal'ın babası Ramiz Nuri Topal (47), oğlunun sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerini belirterek, "2 yıl önce Bursa'dan gelerek Hopa'ya yerleştik. Çocuğumun sağlığı için 2 ya da 3'üncü katlara çıkması gerekiyordu. Malum, kiralar pahalı olduğu için, çocuğumun sağlığı için Hopa'ya geldik. Ev sahibimizden de Allah razı olsun bize 2 yıldır zam yapmadı. Osman Can, ilkokul 3'üncü sınıfta bu hastalığa yakalandı. Ağrıları vardı, biz normal oynarken düşmüş olabileceğini sandık. Bursa'da hastaneye getirdik. Tomografi ve MR çekildi, biyopsi alındı. 7 gün sonra sonuçları aldık. Hocalarımızın özverileriyle ağrılar bir nebze önlendi" dedi.

'Küba'dan artan parayı bağışlayacağız'

Tedavi süresinde, bir yakının tavsiyesi ve girişimleri sonucu oğlunun Küba'da tedavi umudunun doğduğunu anlatan Ramiz Nuri Topal, "Akrabalarımızdan bazıları bu hastalığa Küba'nın bir umut olabileceğini söyledi. 2'nci ve 3'üncü aşamaya gideceği için tedavisi 'yok' deniliyor. Amcaoğlu Küba ile bazı iletişimlerde bulundu. Evraklar Küba'ya gönderildi. Küba'dan da olumlu haber geldi. Biz Türk hocalarımızın hepsinden memnunuz ama bu tedavinin orada olması bizler adına bir umut. Çocuğum sağlına kavuşmak, hayata bağımlı kalmamak istiyor. Osman Can için yengesi sosyal medyada bir fikir ortaya attı. Paylaşım yapıldı, herkes maddi yardımda bulundu. Oğlumun adına hesap açtırdık ve Kaymakamlığı da bire bir bilgilendirdim. Olaya resmiyet kazandırdık. Oğlum için toplanan para eğer fazla gelirse, geri kalan parayı bu tür yardıma muhtaç kişilere, hastalara, LÖSEV'e bağışlayacağız. Çocuğumun iyi olmasını istiyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:14
  1. Bursa
  2. Artvin
  3. Ankara
  4. Ağrı
  5. Osman Can Topal
  6. Kemik erimesi hastası
  7. yardım kampanyası
  8. tedavi masrafları

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