Son üç yıldır anne ve babasının katillerini arayan Osman Büyükşen bu sebeple ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Olayın hemen ardından yayına katılan Osman Büyükşen, geçtiğimiz ay bir kez daha ekranlara çıktı. Osman Büyükşen’in çağrılarıyla özel ekip kuruldu ve son günlerde Konya’da hareketli saatler yaşandı.

Osman Büyükşen sosyal medya hesabından, “Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur” açıklamasını yaptı.

Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen hangi hastanede doktor?

Osman Büyükşen 17 Ocak 1988’de Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda dünyaya geldi. İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü. Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Osman Büyükşen ailesinin başına gelen acı olayın ardından görevini bıraktı. Büyükşen son olarak Cizre Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu.