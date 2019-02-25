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Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 91’incisi düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) Töreni’nde, sinemanın en iyileri seçildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:29
Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 91’incisi düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) Töreni’nde, sinemanın en iyileri seçildi. En İyi Film Ödülü Green Book’a verilirken, En İyi Yönetmen Ödülü ise Roma filmi ile Alfonso Cuaron’un oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Bohemian Rhapsody’deki oyunculuğuyla takdir toplayan Rami Malek’in, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise “Sarayın Gözdesi” ile Olvia Colman’ın oldu.


Akademi Ödülleri (Oscar) ABD’nin Los Angeles şehrindeki Dolby Theater’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en çok ödül alan filmi, Bohemian Rhapsody filmi oldu. Filme "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında ödül verildi. En İyi Film Ödülü Green Book’a verilirken, En İyi Yönetmen Ödülü ise Roma filmi ile Alfonso Cuaron’un oldu.


İşte 91’inci Akademi Ödülleri’nde kazananlar:


En İyi Film: Green Book


En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)


En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)


En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)


En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Green Book)


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King (If Beale Street Could Talk)


En İyi Özgün Senaryo: Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly (Green Book)


En İyi Uyarlama Senaryo: Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz ve Kevin Willmott (BlacKkKlansman)


En İyi Özgün Müzik: Ludwig Goransson (Black Panther)


En İyi Özgün Şarkı: Shallow (A Star Is Born)


En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Vice


En İyi Kostüm Tasarımı: Black Panther


Yabancı Dilde En İyi Film: Roma


En İyi Görsel Efekt: First Man


En İyi Kurgu: Bohemian Rhapsody


En İyi Ses Kurgusu: Bohemian Rhapsody


En İyi Ses Miksajı: Bohemian Rhapsody


En İyi Belgesel: Free Solo


En İyi Kısa Belgesel: Period. End Of Sentence


En İyi Animasyon Filmi: Spider-Man: Into the Spider-Verse


En İyi Kısa Animasyon: Bao


En İyi Kısa Film: Skin


En İyi Yapım Tasarımı : Black Panther


En İyi Sinematografi: Roma

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:29
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