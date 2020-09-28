OSB başkanı ve ODA Başkanları toplandı! Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı 300 fabrika için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 300 yeni fabrika açılışı yapıldı. Yapılan dev açılış sonrası sosyal medyadan çeşitli algılar düzenlendi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, algılara alet olmayacaklarını belirterek, ‘Çağsan Ambalaj yerine Çiltuğ firması sehven yazılmıştır. Önümüzdeki günlerde 5 OSB' de firmaları tanıyarak gösterebiliriz. Kısa Çalışma ödeneğine en az başvuran OSB'yiz üretimde hiç durmadık’ dedi.

Başkan Erdoğan’ın açılışını kamuoyunda gerçeklikten uzak ve yanıltıcı şekilde gündeme getirenlere tepki gösteren Şimşek, bunun siyasi rant devşirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Yeni yatırım müjdesi

Gaziantep OSB, 5 sanayi bölgesi ile Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olduğunu dile getiren Şimşek, 1100 tesisin aktif üretim yaptığını söyleyerek, yeni yatırımlar konusunda mesaj verdi.

Gaziantep OSB’de 2020 yılında 210 bin kişi istihdam edilirken, 2018 yılı Ağustos ayı elektrik tüketimi 330 milyon KWH/saat iken; 2020 yılı Ağustos ayında 453 milyon KWH/saat elektrik tüketimine ulaşmıştır. Ayrıca 2018 yılında da 165 bin kişi istihdam edildiği açıklandı.

300 sanayi tesisi

‘Gaziantep’te 175 ülkeye 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirilmiştir’ diyen Şimşek, ‘Pandemi nedeniyle tüm dünya ülke ekonomilerinin küçüldüğü bir ortamda Gaziantep firmalarının bünyesinde veya bağımsız olarak 300 sanayi tesisi kurulmuştur’ dedi.

Her şey resmi

Sadece elektrik tüketimindeki yüzde 37’lik artışı dile getiren Şimşek, istihdamdaki 45 bin kişilik artışı hatırlattı ve algı operasyonlarına rağmen büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Tüm yatırımlarla ilgili belgelerin bulunduğunu söyleyen Şimşek, ‘her şey resmi kayıtlarla sabittir. Hiçbir şekilde şüpheye yer bırakmayacak resmi kayıtlar ortada iken bu tür algı çalışmaları iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Söz konusu törenimizde 300 firma içerisinde telaffuz edilen ilk kez yatırım yapan firmalarla birlikte ilave yatırım yapana firmalarda bulunmaktadır’ dedi.