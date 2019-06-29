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Osaka’nın yıldızı Erdoğan

Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine odak noktasıydı. Başta ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere, zirveye katılan dünya liderleri Erdoğan ile samimi görüntüler verdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:19
Osaka’nın yıldızı Erdoğan

 Hacı Yakışıklı  Osaka 

Osaka’da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı. G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka’da bulunan G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ne geldi. Japonya Başbakanı Abe, liderleri fuar merkezi önünde hazırlanan platformda karşıladı.

Erdoğan hızlı başladı

Zirvenin yıldızı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına hızlı başladı. Başkan Erdoğan, G20 aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yan yana durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan “Dijital Ekonomi” temalı liderler etkinliğine geçti. Etkinliğin ardından liderler, “Küresel Ekonomi”, “Ticaret ve Yatırımlar” temalı oturum ve çalışma yemeğine iştirak etti. Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti.

Trump, Putin, Macron ile samimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında ilk olarak Dünya Bankası Başkanı David Malpass’ı kabul etti. Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü. Erdoğan, çalışma yemeği öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile ayaküstü sohbet etti. Oldukça samimi geçen sohbetler sırasında ilginç görüntüler oluştu. Erdoğan, Macron ile 1 saat süren bir de görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, resmi temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i de kabul etti. Görüşmelere Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Hulusi Akar ile Sözcü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ile diğer uluslararası gelişmeler ele alındı.

Emine Erdoğan-Akie Abe dostluğu

Öte yandan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da G20 Liderler Zirvesi’nin resmi eş programına katıldı. Japonya First Lady’si Akie Abe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Emine Erdoğan’ın yanı sıra diğer liderlerin eşleri de hazır bulundu. Osaka Doğu Bahçesi’nde geleneksel Japon çay töreni ile karşılamanın ardından Abe Akie, devlet başkanı eşlerini göletteki balıklara yem vermeye davet etti. Lider eşleri daha sonra Kyoto’da Tofuku-ji Tapınağı’nı ziyaret etti. Tapınak ziyaretinin ardından lider eşleri öğle yemeğinde bir araya gelerek, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Twitter’dan eş programına ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, ziyaretten ve ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

30 bin katılımcı, 32 bin koruma

Karşılama ve aile fotoğrafıyla başlayan G20 Liderler Zirvesi’nin ilk gününde “Dijital Ekonomi”, “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar”, “Yenilik” oturumlarına katılan liderler ikili görüşmelerde de bulundu. Zirvenin ilk günü kültürel etkinlik ve G20 Liderler Yemeği ile son buldu. Zirvenin son gününde ise, “Kadının Güçlendirilmesi”, “Eşitsizlikleri Gidermek - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturmak”, “İklim Değişikliği - Çevre ve Enerji” temalı oturumlar yapılacak. 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında AB’den de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor. Osaka’da zirveye karşı herhangi bir protesto ve liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresi ve ana yollar trafiğe kapatıldı.

Liderler sıraya girdi...

G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı’nda Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve eşi Akie Abe ile fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in bulunduğu birçok liderle ikili görüşmelerde bulundu. Kyoto kentinde Tofuku Ji Tapınağı ile Japon Zen Bahçesini gezen Emine Erdoğan, Akie Abe tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:19
  1. Osaka
  2. G20 Liderler Zirvesi
  3. Başbakan Şinzo Abe
  4. INTEX Osaka Fuar Merkezi
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. ABD Başkanı Donald Trump
  7. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  9. Dijital Ekonomi
  10. Küresel Ekonomi
  11. Ticaret ve Yatırımlar
  12. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  13. Dünya Bankası Başkanı David Malpass
  14. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron
  15. Mevlüt Çavuşoğlu
  16. Berat Albayrak
  17. Hulusi Akar
  18. İbrahim Kalın
  19. Türkiye-AB ilişkileri
  20. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
  21. Japonya First Lady’si Akie Abe
  22. Emine Erdoğan
  23. Osaka Doğu Bahçesi
  24. Japon çay töreni
  25. Tofuku-ji Tapınağı
  26. İklim Değişikliği - Çevre ve Enerji
  27. Bir Dünya Oluşturmak
  28. Osaka Kültürel Etkinlik Programı
  29. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
  30. Japon Zen Bahçesi

YORUM YAZ

  • Serap Serap 47 dk önce
    Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah reisim.
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 1 sa önce
    Cocuklugumda bir kitap okumustum,basligi söyleydi „Önce alkisladilar,sonra bicakladilar“
  • NurNur1 sa önce
    Gözlerim yaşardı.

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