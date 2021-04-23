  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Orucun bugün kaçıncı günü?
Oruç

Orucun bugün kaçıncı günü?

Bugün ramazanın kaçıncı günü | Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. Milyonlarca kişi bugün ramazan ayının kaçıncı günü olduğunu merak ediyor. Bugün ramazanın kaçı? Bugün orucun kaçıncı günü?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 12:26:00 -
Orucun bugün kaçıncı günü?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. Ramazan ayının kaçıncı günü olduğu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, bugün ramazan ayının kaçı?

Orucun bugün kaçıncı günü?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. 23 Nisan Cuma günü ramazan ayının 11. Günü oluyor. Ramazan bayramı ise 13, 14, 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek?

Ramazan ayının önemi nedir?

Efendimiz, Ramazan’da gözle görülür şekilde cömertliğini artırırdı. İbni Abbas (R.A.) şöyle dedi; “Rasülüllah (S.A.V.) insanların en cömerdi idi. O’nun en cömert olduğu anlarda ramazanda Cebrail’in kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrail (A.S.) ramazanın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur’an okurlardı. Bundan dolayı Rasülüllah (S.A.V.) Cebrail ile buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.”

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın elçisi ramazanda ibadeti ziyadeleştirir ve yakınlarını da buna teşvik ederlerdi: Hz. Hatice annemiz (Allah O’ndan razı olsun) şöyle dedi: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Rasülüllah (S.A.V.) geceleri ihya eder,ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi.”

Efendimiz ramazan gecelerinde teravin namazı kılardı; Ebu Hureyre (R.A.) şöyle dedi; Rasülüllan (S.A.V.) kesin emir verilmeksizin ramazan gecelerinde ibadet etmeyi tavsiye eder ve şöyle buyururdu; “Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek teravih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

İmam Buhari Hadis metnindeki bu “inanarak” kaydından hareketle onu sahihinde “Nafile olan teravih namazını kılmak imandan kaynaklanır” başlığı altında kaydedilmiştir. Teravih namazının önemini dikkate alan İmam-ı A’zam Ebu Hanife de onun “Sünnet-i Müekkede” olduğuna hükmetmiştir.

Rasülüllah (S.A.V.) Cebrail (A.S.) ile karşılıklı Kur’an okuyarak mukabele ediyordu. Yüzlerce yıldan beri gelenek halinde yerleşen mukabele buna dayanıyor. Efendimiz ramazanda umrenin de faziletli olduğuna dikkat çekerek; “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar” buyurmuştur. 

Ramazan bayramı birinci günü hangi gün?
Ramazan bayramı birinci günü hangi gün?

Oruç

Ramazan bayramı birinci günü hangi gün?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!
Siyaset

İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!

Habertürk canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu, yine beğenmediği soruları alaycı bir uslüpla engelleyince tepki çekti.
PKK itiraf etmek zorunda kaldı: Türkler öldürdü!
Gündem

PKK itiraf etmek zorunda kaldı: Türkler öldürdü!

Katil PKK, üst düzey teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini itiraf etti.
Türkiye'den Rusya'ya misilleme! Dikkat çeken detay
Gündem

Türkiye'den Rusya'ya misilleme! Dikkat çeken detay

Geçtiğmiz günlerde Rus kanalı yeni bir İHA'yı tanıttığı haberinde Bayraktar TB2'yi animasyonla imha etmişti. Roketsan MAM-T füzesinin tanıtı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay