Mübarek ramazan ayıyla birlikte vatandaşlar akıllarına takılan soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Başta koronavirüs aşısı olmak üzere farklı aşılar uygulayacak olan kişiler ‘Aşı orucu bozar mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Oruçluyken aşı olunur mu? Oruçlu olan korona aşısı yaptırabilir mi?

Ülkemizde yaklaşık 148 milyon doz koronavirüs aşısı yapıldı. Aşılama çalışmaları hatırlatma dozları ve ilk doz uygulamalarıyla devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde aşı olmak isteyenler “Aşı olanın orucu bozulur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.