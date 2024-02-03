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Gündem Oruç sözleriyle büyük tepki toplamıştı! Ümit Özat kime oy vereceğini açıkladı
Gündem

Oruç sözleriyle büyük tepki toplamıştı! Ümit Özat kime oy vereceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 17:00:00 -

Oruç karşıtı sözleriyle tanınan yorumcu Ümit Özat, yerel seçimlerde oyunu Zafer Partisi İBB adayı Azmi Karamahmutoğlu'na vereceğini açıkladı.

Özat, katıldığı programda, seçimlerdeki tercihini "Bir oyum var o da Azmi Başkan'a İstanbul'da" diyerek açık etti.

Ümit Özat, Adana Demirspor’un teknik direktörüyken, kötü gidişatın sebebini kendi becerisizliğine değil oyuncularının oruç tutmasına bağlamış ve oruca karşı olduğunu söylemişti.

Özat’ın tepki çeken ifadeleriyle şöyleydi:

"Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Sen burada 20 taraftara maddi manevi emek harcayan taraftara takım arkadaşlarına bizlere. Bir gün tutma arkadaş zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynanmasına müsade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup olabilirdik. Kim der Pote oruç, Ahmet Oruç, Mehmet oruç"

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