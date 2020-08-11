Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren harita yayınlandı
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüteceği bölgeyi gösteren harita Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Oruç Reis'in faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.
10 kilometrekarelik bir adaya dayanarak 40 bin kilometrekarelik bir alanda hakimeyet kurmak isteyen Yunanistan'a tepki gösteren Erciyes, bu uçuk iddianın hukuka uygun olmadığını vurgaladı.