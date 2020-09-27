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Aktüel Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrılarak açığa demirledi
Aktüel

Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrılarak açığa demirledi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:55:17 -
Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrılarak açığa demirledi

ANTALYA (AA) - Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, bakım ve ikmal için geldiği Antalya Limanı'ndan ayrılarak, açığa demirledi.

Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinin ardından ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis, limandan ayrılarak açığa demirledi.

Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de sismik tarama yapan Oruç Reis, faaliyetine devam etmek için görev beklediği belirtildi.

Yüzde 90 yerli tasarım, işçilik ve entegrasyonu olan 87 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki Oruç Reis gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan Oruç Reis, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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