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Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber saldırı düzenliyor’

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, siber saldırıların asıl sahibinin ABD olduğunu ortaya seren bir açıklama geldi.

11 Haziran 2019 Salı 17:27
Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber saldırı düzenliyor’

Donald Trump'ın şahinliğiyle meşhur Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan siber saldırıların asıl müsebbibinin ABD olduğunu ortaya seren bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, devlet kurumlarının yurtdışında saldırgan siber operasyonlara giriştiğini teyit etti.

Rusya ve diğer ülkeler

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili uzun süreli soruşturma hiçbir kanıt bulunamadığı için kapatıldı. Buna rağmen Bolton, Rusya ve diğer ülkelere ABD'nin içişlerine karışmanın bedelinin ödetileceğini göstermek için Amerikan devletinin yurtdışında siber saldırı düzenlediğini söyledi.

Oysa bugüne dek Washington ile müttefikleri, sürekli olarak Rusya ve Çin'i başka devletlere karşı saldırgan siber operasyonlar yürütmekle suçluyordu. İthamları reddeden Moskova, siber güvenlik alanında uluslararası işbirliği çabalarını yineliyordu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:27
  1. Rusya
  2. Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. siber saldırı

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