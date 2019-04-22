Ortopedik hastalıklarda bütüncül yaklaşım

Dr. Burak Önvural, ortopedik hastalıklar hakkında bilgi verid.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, “Günümüzde bir çok hastalıkta olduğu gibi ortopedik problemlerde de hastaların isteği bir an önce iyi olmaktır. Bunun da çoğu zaman doktorunun vereceği bir ilaç yada bir öneri ile olmasını bekler. Ancak bu be yazık ki çoğu zaman mümkün değildir. İyileşmek bir çok faktöre bağlıdır” dedi.

Sürekli boyun ağrısından şikayetçi birisinin hayatındaki stresi uzaklaştırmadıkça, çapraz bağ ameliyatı yada ayak bileği burkulması yaşayan bir sporcuya yeteri kadar kas kuvvetlendirmesi ve denge egzersizi yaptırmadığınızda, dizleri ağrıyan kireçlenmesi olan birine kilo verdirmediğinizde bu kişilerin tamamen iyileştirme imkanının olmadığını ifade eden Dr. Önvural, “İstediğiniz kadar iyi bir ameliyat yapmış olun yada etkili bir ilaç vermiş olun kişi kendi üzerine düşeni yapmıyorsa tam olarak iyileşemez. İyileşse de hastalığı tekrarlar. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bunun hastalar tarafından iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kas ve iskelet sistemi problemlerinde iyileşmek için iyi beslenme, iyi uyku, spor, egzersiz ve kilo kontrolü çok önemlidir. Hekim gerekli şekilde yol göstermeli, hastalar da düzgün bir şekilde iyileşmek için bu önerileri yerine getirmelidir. Sağlıklı ve güven üzerinden kurulan bir hasta hekim ilişkisi de yine iyileşmenin olmazsa olmazıdır” açıklamalarında bulundu.