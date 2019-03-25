0553 313 94 23

Ortaokul öğrencilerinin bilimsel projeleri yarışacak

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 13.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:12
Ortaokul öğrencilerinin bilimsel projeleri yarışacak

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Bursa Uludağ Üniversitesi’nde açıldı.


Bursa Uludağ Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması öncesinde düzenlenen Bölge Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiye Bursa il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, programın amacının proje kültürünü tabana yaymak olduğunu söyledi. TÜBİTAK tarafından ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri dâhil olmak üzere 3 ayrı alanda başvuruların kabul edildiğini açıklayan Prof. Dr. Mustafa Özkan; “3 yıldır yaptığımız yarışmada 2017 yılında fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında toplam 322 proje başvurusu aldık. Yine bu salonda 50 projemiz sergilendi. 2018 yılında bu dört alana ilave olarak Değerler eğitimi, tarih, türkçe ve yazılım alanları da dâhil edildi. 642 proje başvurusu yapıldı ve bölge sergimizde bunlar arasından 80 proje 3 gün boyunca sergilendi. Bu yıl ise 2 yeni alan daha eklendi. Coğrafya ve teknolojik tasarım alanı da dahil olmak üzere toplam 10 alanda 693 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 100 tanesi bölge sergimizde yer alıyor. Bu projelerden her alanda ilk üçe girenler belirlenecek. Toplam birinci sayısı da bölgemiz için 14 olarak belirlendi. Türkiye finallerinde bölgemizde 14 birinci projemiz yarışmaya hak kazanacak” diye konuştu. Proje yarışmalarında Türkiye genelinde 12 bin 83 projenin başvuru yaptığını kaydeden Özkan, son 10 yılda proje başvurularının artarak devam ettiğinin altını çizdi.


Konuşmaların ardından Bursa Bölge Sergisi’nin açılış kurdelesi kesildi. 28 Mart’a kadar sergilenecek olan projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve 10 alanda toplam 14 birinci seçilecek. Dereceye giren öğrenciler ve projeleri TÜBİTAK’ıngerçekleştireceğibüyük finalde yarışmaya hak kazanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:12
  1. sergi
  2. kültür
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm kumbaralarında birikiyor
    1. Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm..
    2. Venezuela, S-300 füzesi denedi
    3. Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku!
    4. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin..
    5. İstanbul’dan Yüksekova’ya kitap desteği
    6. A Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu..
    7. Üniversiteli gençler down sendromlu..
    8. ‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa..
    9. 13 yıl sahte kimlikle yaşamıştı
    10. İzmitli avukat, nişanlısını görmeye..
    11. Altınordu Belediye personeline yangın..
    12. Başkan Adayı Köken: "Eyüpsultan..
    13. Muhafazakar Yükseliş Partisi Kastamonu..
    14. Dere içerisinde ölü bulundu
    15. Beyoğlu Belediyesi’nin çocuklar için..
    16. Mozambik’te yollar yeniden açılmaya..
    17. Yüksekova’daki öğretmenlere yönelik..
    18. Japonya'da 2,5 milyar yıllık kaya..
    19. ’Park Et Devam Et’ Otoparkları trafiğe..
    20. İçişleri Bakanı Soylu:"İnsansız hava..
    21. "15 Temmuz'da herkes bir sınav verdi"
    22. Fransa İslam Konseyi (CFCM), Youtube..
    23. Türk savaş uçaklarının "taciz ettiği"..
    24. Bursa’da zincirleme kaza: 2 yaralı
    25. Şelale yolunda 50 metre arayla iki..
    26. MSÜ sınav yerleri son dakika açıklandı..
    27. Cizre'de etkili olan yağış
    28. Hafif ticari araçla otomobil kafa..
    29. "55. Kütüphane Haftası" İstanbul açılışı
    30. Antalya’da ücretsiz toplu taşıma ve su..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler