Ortaokul öğrencileri yazdıkları mektuplarla büyüklerine karşı sevgi ve saygıyı pekiştiriyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinden öğrenciler, mektup yazdıkları farklı illerdeki bakım merkezlerinde kalan büyüklerine karşı sevgiyi, saygıyı pekiştiriyor.









"Size Bir Mektubum Var" adlı E-Twinning projesiyle Türkiye'den 11 okulun öncülüğünde Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Letonya'daki okulların da katılımıyla sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Projeye katılan Yeşilçiftlik Ortaokulu'nun Türkçe öğretmeni Ali Karakaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın bir sevgi ve esenlik hareketi olduğunu söyledi.

Karakaşlı, projeyle, farklı şehirlerdeki engelli bakım merkezlerindeki bireylere mektuplar yazarak günlerini daha mutlu ve umutlu geçirmelerini, öğrencilerin empati yeteneğini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlerinde bakım evlerinde kalan bireylerin yalnızlık probleminin çözümüne de destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yaşlıların daha mutlu ve umutlu vakit geçirmelerine katkı sunmayı da amaçladıklarını vurgulayan Karakaşlı, "Projenin Türkiye'den 10 ortaokul var. Öğrencilerle, Türkiye'de 14 şehirdeki bakım evlerine mektup yazıyoruz. Proje bir iyilik hareketi olduğu için herşeyden önce öğrencilerin iyiliği içselleştirmesi bizim için önemli. İyiliği içselleştirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Projenin hazırlanma sürecinin çok heyecanlı olduğunu kaydeden Karakaşlı, "Öğrenciler büyüklerine karşı saygıyı, sevgiyi pekiştirmiş oldu. Onların mutluluğunu gözlerinde hissettim. Şu anda 100 mektup ulaştı." diye konuştu.

- Öğrencilerin duyguları

Öğrencilerden Muhammet Sefa (12) projenin amacının bakım evlerinde yaşlıların salgın sürecinde yalnız hissetmemelerini sağlamak olduğunu söyledi. Sefa, "Bakım evlerine mektup göndererek onların üzüntülerini, mutluluklarını, sevgilerini paylaşmak için bu projeye katıldım." dedi.

Zafer Bozkurt (12) da öğretmenleri sayesinde bu projeye başladıklarını belirerek, "Proje kapsamında Mutlu Hayat Bakım Merkezindeki yaşlı büyüklerimize mektup yazdık. Mektubu yazarken çok mutlu oldum, pandemi sürecinde yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri için mektup yazdık. Çünkü yaşlıların kendilerini yalnız hissetmeleri beni çok üzmüştü." yorumunda bulundu.

İrem Naz Hancı (14) ise mektubu yazarken çok heyecanlı olduğu için bir kaç günde yazabildiğini vurguladı.

