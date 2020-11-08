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Medya Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı
Medya

Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı

Burası Haftasonu isimli programın sunucusu Oylum Talu, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını ve bu nedenle programlarını sunamadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:30:00 -
Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı

Burası Haftasonu isimli programı sunan Oylum Talu iki haftadır ekranlarda gözükmüyordu.

Bugün yeniden izleyicilerle buluşan Talu, çok zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

"Çok kötü bir süreç geçirdim"

Hastalıkla mücadele sürecinde şiddetli ve geçmeyen baş ağrıları yaşadığını belirten Talu, "Çok kötü bir süreç geçirdim. Yemek bile yiyemedim. 4 kilo vermiş halde ekranlara geri döndüm." ifadesini kullandı.

Sözlerinin devamında testlerinin üç kez negatif çıktığını belirten Talu, 3 hafta daha kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorunda olduğunu belirtti.

 

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