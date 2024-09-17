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Yerel Ortalık kan gölüne döndü! Husumetlisini çay bahçesinde gördü etrafa ateş açtı:6 yaralı
Yerel

Ortalık kan gölüne döndü! Husumetlisini çay bahçesinde gördü etrafa ateş açtı:6 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 16:06:00 -

Balıkesir'in Edremit ilçesinde özel bir hastanenin yakınındaki çay bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kadıköy Eroğlan Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki özel hastane yakınında bulunan çay bahçesinde oturan ve daha önce aralarında husumet olan Hüseyin A.'ya, F.E. tabanca ile 10 el ateş etti.

Saldırıda Hüseyin A., sağ kol ve bacak ile göğüs bölgesinden yaralandı. Silahlı saldırı sırasında seken mermiler, çay bahçesinde oturan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K.'ye isabet etti.
Saldırıda yaralanan 6 kişi; karga tulumba olay yerinin yakınındaki Edremit Özel Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
F. M.'nin yakalanması amacıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralılardan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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