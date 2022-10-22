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Gündem Ortalığı karıştırmak için harekete geçtiler! Valilikten flaş karar
Gündem

Ortalığı karıştırmak için harekete geçtiler! Valilikten flaş karar

Bartın Valiliği, çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere kente geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesine girmelerinin yasaklandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 20:52:00 -
Ortalığı karıştırmak için harekete geçtiler! Valilikten flaş karar

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Ekim Cuma günü Amasra ilçesindeki Taşkömürü Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen maden kazası ile ilgili olarak kente il dışından farklı grupların gelerek çeşitli eylemlerde bulunabilecekleri bilgisinin edinildiği şöyle denildi:

“5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinin a fıkrasında ‘Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Aynı Kanunun 11. maddesinin c fıkrasında ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir’ hükümlerine amirdir."

Açıklamada, belirtilen mevzuat doğrultusunda çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere Bartın’a geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine girişlerinin 22 Ekim Cumartesi günü saat 00.01’den 24 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar yasaklandığı ifade edildi.

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