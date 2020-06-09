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Aktüel

Ortaköy’de çöken yola vatandaşlar böyle düştü

Beşiktaş Ortaköy’de kumpircilerin olduğu sokakta yolun çöktüğü ve vatandaşların içine düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:42:54 -
Ortaköy’de çöken yola vatandaşlar böyle düştü

Beşiktaş Ortaköy’de kumpircilerin olduğu sokakta yolun çöktüğü ve vatandaşların içine düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.


Dün gece saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Köprüsü Sokak Kumpirci dükkanlarının olduğu yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yolda göçük meydana gelmişti. Bir kişinin hafifi şekilde yaralandığı olayı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun çöktüğü ve kadının çökmeyle açılan çukurun içine düştüğü görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşların da büyük panik yaşadığı görülüyor.

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